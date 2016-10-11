KYK Zonguldak Bölge Müdürü Hayri Bulazar, Zonguldak’ta iki kız öğrencinin kaçırıldığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Kozlu ilçesi Esenköy mevkisinde bu yıl yeni açılan Nesibe Hatun Öğrenci Yurdu’nda bin 400 öğrencinin barındığını ifade eden Bulazar, cuma gecesi yaşanan olayı açıkladı.

Kız öğrencinin yakını olduğunu iddia ettiği alkollü bir kişinin yurda gelerek erkek güvenlik görevlisini tartakladığını, ardından da yurda girdiğini ifade eden Bulazar, ihmali olanların en ağır bir şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

“OLAY SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ”

Yaşanan olayın kız kaçırılma olayı olmadığını ifade eden Bölge Müdürü Hayri Bulazar, yaşanan olayı şöyle anlattı: “KYK olarak bu yıl Kozlu ilçemiz esen köy mevkiinde bin 400 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açtık. Yeni yurt olduğundan dolayı ufak tefek eksiklerimiz vardı. Bunları da giderdik, gideriyoruz. Cuma günü 01.00 sularında bir kız öğrencimizin arkadaşı olduğunu söylediği şahıs gelir yurdun kapısına dayanır. İçkili. Kız öğrencinin yakını olduğunu söyler. Akrabası olduğunu söyler. Kendisine telefon ettiğini rahatsız olduğunu, onu götürmesi gerektiğini söyler. Güvenlikçi buna müsaade etmez. Kız öğrencinin kim de olsa verilemeyeceğini söyler. Güvenlikçi ile tartışır, tartaklar. İçeri girer. Kız öğrenci zaten hazır inmiş. Onu alır gider. Burada altını çizmek istediğim bir konu var. Kesinlikle kaçırılma olayı söz konusu değildir. Zorlama olmamıştır, kız öğrencimizin direnme, bağırma, çağırma herhangi bir şeyi yoktur. Beraber gitmişler. Güvenlikçimiz de 155’i arar. Kozlu emniyeti aracı yakalar. Sorgulamalarını yapar. Dolayısıyla olay savcılığa intikal etmiş durumdadır”

“MALUM ÇEVRELER KONUYU PROVOKE EDİYOR”

Olaydan bir gün sonra güvenlik zafiyeti olduğunu ve güvenlik görevlisinin görevden alındığını ifade eden Hayri Bulazar, bazı çevrelerin konuyu provoke ettiğini ifade etti. Güvenlik firması ile de sözleşmeden doğan haklarını kullanacaklarını ifade eden Bulazar, şöyle devam etti:

“Bu olaydan sonda bazı malum çevreler bu konuyu kaşımakta. İşte iki üç gündür biz öğrencilerimizle beraberiz. Öyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bazı çevreler bu olayı kaşıyor. Yurttan kız kaçırılmakta gibi. Biz bu olaydan sonda Cumartesi itibariyle konuyu araştırdık. Güvenlikçinin zafiyeti olduğunu tespit ettik. Görevden uzaklaştırdık. Öbür bayan güvenlikçiler ile ilgili soruşturma yapıyoruz. Aynı zamanda güvenlik firmasına yazı yazdık. Sözleşmeden doğan haklarımızdan dolayı yani, herhangi bir eksiklik ihmal varsa diye ihtar yazısı yazdık. Gerekirse sözleşmesini iptal edeceğiz. Ve bu olayla ilgili ihmali olan, kusuru olan her kim varsa oradaki en alt birimden, güvenlikçisinden yöneticisine kadar firmada da varsa, en ağır bir şekilde cezalandırılacak. Bunlarla ilgili soruşturmalarımızı başlattık. Soruşturma devam ediyor.”

“İKİNCİ KAÇIRILMA OLAYI ASPARAGAS”

Cuma günü yaşanan olayın ardından ikinci kez kaçırılma olayının yaşanmadığını, polise de böyle bir olayın intikal etmediğini ifade eden Bulazar, “Yine dün akşam sularında 22-23 sularında o malum çevreler tarafından asparagas haber yayılır. Sizlerin de birçoğunuz oradaydı. Pencereden gördüklerini, kız öğrencinin çığlık attığını, araçla gittiğini söylediler. Emniyetimiz teyit etti. Böyle bir şeyin olmadığı, tamamen asparagas bir haber olduğu, öğrencileri galeyana getirip, o malum çevreler bundan rant etme peşindeler. Bunu istihbaratımız, emniyetimiz de takip ediyor” diye konuştu.

“YURT BİNASINDAKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK”

Nesibe Hatun Kız Öğrenci yurdunun yeni açıldığını ifade eden Bölge Müdürü Hayri Bulazar, “Açıklamanın başında söyledim. Yurdumuz yeni açıldı. Yüzde 90 bitti. Yüzde 10 ufak tefek eksikliklerimiz var. Bu hafta sonu itibariyle orada hiç çalışan bir kişi kalmayacak. Zaten şu anda çalışan birisi yok. Öğrencilerimiz bu konuda sıkıntıları var. Asansördeki arızamız var. Malum biliyorsunuz yurt işlerken de olsa içeride arıza olduğunda bir usta geldiğinde, iki güvenlikçi refakatinde o arıza giderilir. Bunun gibi yüzde 10 civarında eksikliklerimiz var. Onlar da giderilecek. Bu manada güvenlik tedbirlerimizi iki katına çıkardık. Dün akşam itibariyle emniyetimiz kapıya polis aracı koydu. Dün akşam itibariyle giriş ve çıkışlar emniyetimiz kontrolünde yapılıyor. Endişe edilecek en ufak bir sıkıntı yok” dedi.

“ASAYİŞ TOPLANTISI YAPACAĞIZ”

Hafta içerisinde yurdun içerisindeki tüm aksaklıkların giderileceğini ifade eden Bölge Müdürü Hayri Bulazar, Zonguldak Valisi Ali Kaban başkanlığında asayiş toplantısı düzenleneceğini ifade etti. Velilere de çağrıda bulunan Bulazar, “Ben buradan sizler aracılığıyla velilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu yurt tamamen bittiğinde yurdumuz çok lüks, hakikaten evlerini aratmayacak şekilde, normal bir yurt haline geçecektir. Velilerimizin zerre kadar endişeleri olmasın. Bizler her an oradayız. Bu çıkan bu tür asparagas haberlere değer vermesinler. Bunlara inanmasınlar. Bize ulaşıldığında biz onları zaten bilgilendiriyoruz. Biz bir saat sonra Sayın Valimizin başkanlığında, asayiş toplantısı yapacağız. Zannediyorum belki oradan çıktıktan sonra belki daha farklı açıklama yapılabilir” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN TALEPLERİ İVEDİLİKLE YERİNE GETİRİLECEK”

Öğrencilerin yurt bölgesinde bazı talepleri olduğuna dikkat çeken Bulazar, “Öğrencilerimizin oradaki talepleri var. Yazılarını yazmışız. Resmi prosedür tamamlanıyor. Aynı zamanda belediye otobüslerinin yurdun önünden kalkmasını istiyorlar. Belediye otobüsleriyle ilgili talepler var. İvedilikle yerine getirilecek. Öğrencilerimiz eski durumuna dönecekler. Konuyla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret” dedi.

Geçen Cuma günü yaşanan olayın ardından 2’si kadın 2’si erkek olmak üzere 4 güvenlik görevlisinin daha vardiyaya dâhil edildiğini ifade eden Bulazar, vardiyaya ilave edilen görevliler ile birlikte yurttaki güvenlik görevlisi sayısının 15’e yükseldiğini ifade etti. Bulazar, geçen cuma günü darp edilen güvenlik görevlisinin de erkek olduğunu sözlerine ekledi.