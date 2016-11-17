Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Ocak ayından itibaren ödenen burs/krediler Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın talimatıyla bu yıl Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Lisans öğrencileri için aylık 400 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 800 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 200 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor.

KREDİ VE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ>>>

Öğrenciler, burs/kredi sonuçlarını https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek. Burs ve kredi çıkan öğrencilerin taahhütnamelerini e-devlet üzerinden 27 Kasım 2016 saat 23.59’a kadar onaylamaları gerekiyor.

BURS ÖNCELİKLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında köyleri boşaltılan öğrencilere sağlanmakta olan burs önceliği 29 Ekim 2016 Tarihinde Yayınlanan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE, Çeşitli ve Son Hükümler Başlığı Altında yer Alan 89. MADDE ile yürürlükten kaldırılmıştır. (İlgili KHK’nın tam metni için TIKLAYINIZ)

2016/2017 eğitim-öğretim dönemi için ilk defa burs/kredi başvurusunda bulunup kurumumuza 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında belge gönderen öğrencilerimizin bu belgeleri, ilgili öncelik kaldırıldığı için kabul edilmemiş; öğrenciler, öncelik durumu olmaksızın değerlendirmeye alınmıştır.

Önemli Uyarı

Söz konusu KHK’nın 90. MADDESİ uyarınca hâlihazırda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öncelikli olarak burs almakta olan öğrencilerin burs ödemeleri, mevzuat hükümlerine göre normal eğitim süreleri bitinceye kadar devam edecektir. Bu öğrencilerimizin ayrıca herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.