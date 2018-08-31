KYK burs yurt başvuruları ne zaman? 2018-2019

KYK burs yurt başvurusu 2018'de ne zaman yapılacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıp merak edilen soruların başında yerini alıyor. KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler faydalanabilir.Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...





KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler kazandıkları burs ve krediyi alabilmek için onay işlemini artık notere gitmeden e-devlet şifresi ile e-devlet sistemi turkiye.gov.tr üzerinden kolayca yapabilecek

Burs/kredi kazanan öğrencilerin burs/kredi taahhütnamelerini noterlere gitmeden PTT üzerinden temin ettikleri e-devlet şifresiyle "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden onaylamaları yeterli olacak. Böylece öğrenciler noter masrafı ödemek zorunda kalmayacak.

KYK 2018-2019 BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz KYK'dan resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde tarihin netleşmesi halinde detayları bu haberimizden öğrenebilirsiniz...

KYK 2018-2019 YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuruları üniversite kayıtları ile beraber aynı günde, 3 Eylül 2018'de başlayacak.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmekte.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu yine KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu da kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir.