KYK bursları ne zaman yatacak? (KYK burs kredi 2017 ödemeleri tarihi)

KYK geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ekim ayı dâhil olmak üzere ödeme yapacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son gün 21 Kasım Burs/kredi başvuru sonuçlarını kısa sürede açıklayarak kasım ayında öğrencilere ödeme yapmaya hazırlanan KYK’nın ödeme yapabilmesi için burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.

Peki KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs kredi ödemeleri tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene Ocak ayının 6’sında yatmaya başlamıştı, ve her ayın 6’sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası’na yatırılıyordu. Bu sene de yine aynı tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için son gün 15 Ocak

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

KREDİ BURS MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi" şeklinde konuşmuştu.

ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu KHK’nın 90. MADDESİ uyarınca hâlihazırda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öncelikli olarak burs almakta olan öğrencilerin burs ödemeleri, mevzuat hükümlerine göre normal eğitim süreleri bitinceye kadar devam edecektir. Bu öğrencilerimizin ayrıca herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

ÖDEME TABLOSU

TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ

0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle