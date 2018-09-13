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KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı| KYK yurt sonuçları öğren

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı| KYK yurt sonuçları öğren
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı| KYK yurt sonuçları öğren

KYK yurt başvuru sonuçları dün gece adayların erişimine açıldı. KYK yurtlarında barınmak için başvuran adaylar, kendilerine ait sonuçları, 'https://sonuc.kyk.gov.tr' adresinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilecek. İşte, KYK sonuç açıklama sayfası

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? |2018 KYK Yurt Başvurusu Sorgula! - KYK sonuçları ÖĞREN

Yüz binlerce gence ev sahipliği yapan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını yaptı. Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara başvurular 3 Eylül'de başladı. 10 Eylül'de ise sona erdi. e-devlet üzerinden alındı. Binlerce üniversite öğrenci KYK yurtlarına yerleşmek için başvurularını gerçekleştirdi. Öğrenciler bu seorunun cevabını aramaya başladı. 2018 KYK Yurt Başvurusu Sorgula! - KYK sonuçları ÖĞREN İşte tüm detaylar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLA

KYK'DAN NÖBETÇİ YURT AÇIKLAMASI

Eğitimi 24 Eylül'den önce başlayacak öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için söz konusu illerdeki nöbetçi yurtlarımız açıktır ve öğrencilerimizi kabul etmektedir. İhtiyaç olması durumunda başka yurtlar da açılacaktır.

BU SENE KYK YURTLARINA ZAM OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağını söyledi.

"Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz.

Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum."

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 -2019 Öğretim Döneminde Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

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