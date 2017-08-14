KYK yurt başvuruları başladı

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurularını 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. KYK, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlara haftanın yedi günü 24 saat KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK üzerinden anında çözüm üretilecek.

Yurt başvuruları e- devlet üzerinden alınacak

Başvurular e-devlet üzerinden alınacağı için e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacak. Başvuru sonuçları http://yurtkur.gsb.gov.tr/ kurumsal internet adresinden duyurulacak.

Başvuru sırasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Öğrenim bilgileri mutlaka e-devlet üzerinden kontrol edilmeli

Yurt başvuruları e-devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde hata olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri ile yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri (ERASMUS, FARABİ) de başvurabilecek. 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

Başvurusu ileri bir tarihte alınacak olanlar

2017-2018 öğretim dönemi için 30 Haziran 2017 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan veya kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin yurt başvuruları ileri bir tarihte başlayacak. Başvuruya ilişkin tüm bilgilere http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.