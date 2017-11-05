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KYK’dan 'Karaman’daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia' haberine açıklama

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Karaman’daki kız öğrenci yurduna dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiğini bildirdi.

KYKdan Karamandaki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia haberine açıklama

05 Kasım 2017 19:49

KYK, “Karaman’daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia” başlığıyla yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iddialara konu olan Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda söz konusu olayla ilgili yapılan ön incelemelerde, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği kaydedildi. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği belirtildi. 

Musa Erdoğan
 

Etiketler: kyk

 

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