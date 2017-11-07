KYK’dan Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu açıklaması

KYK’dan yapılan açıklamada, Karaman ili Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinin korku ve panik yaşamasına neden olan ve 5 Kasım 2017 tarihinden bu yana bazı medya organlarınca doğruluğu teyit edilmeden haberleştirilen gelişmelerle ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdumuzda güvenlik personeli kontrolü ve kamera güvenlik sistemleri dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler mevcut olup yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girmesi kesinlikle söz konusu olmamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Öğrencilerimizin korku ve panik yaşamasına neden olan olayla ilgili, kurumumuz Başmüfettişi ve Emniyet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma neticesinde; söz konusu hadisenin yurdumuzda kalan üç öğrenci tarafından 'şakalaşma' maksadıyla gerçekleştirildiği yazılı beyanlarıyla anlaşılmıştır. Hangi amaçla yapılmış olursa olsun ailelerimizin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu bozarak paniğe sevk eden ve kamuoyunda kurumumuzla ilgili yanlış bir algı oluşturan bu üzücü hadisenin kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu nedenle, söz konusu öğrencilerle ilgili gerekli disiplin işlemleri derhal başlatılmıştır. Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde yurtlarımızda barınması temel görevlerimizden olup öğrencilerimizi ve ailelerini endişeye sevk edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır."