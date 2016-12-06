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KYK’lı gençler Mevlana Diyarında buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün “Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri” adıyla geleneksel hale getirdiği geziler Konya ile başlıyor.


06 Aralık 2016 14:50

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Konya’ya “Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi” düzenlenecek. 28 farklı ilden bin 156 KYK’lı genç, İslam tarih ve medeniyeti ile Anadolu’nun manevi mimarlarına ev sahipliği yapan Konya’da dopdolu bir gün geçirecek.
KYK’lı gençler, 10 ve 24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek gezide Şeb-i Arûs törenlerine katılmanın yanı sıra Mevlana Türbesi ve Müzesi, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camii, Şerafettin Camii, İplikçi Camii, Şehitlik, Alaaddin Tepesi ve Camii ve Aziziye Camii gibi pek çok tarihi mekânı da ziyaret etme imkânı bulacak.
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat olmak üzere 28 ilden KYK’lı gençlerin katılacağı Konya programına, KYK personeli ve KYK’da görev yapan manevi rehberlerden oluşan 52 personel de eşlik edecek.
 

Etiketler: kyk


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