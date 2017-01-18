Bursa’nın Yenişehir ilçesinde lahana ve brokoli hasadı devam ediyor. Son günlerde yağan şiddetli kar yağışı sebebiyle brokoliler tarlada dondan çürüdü. Üreticiler, kendilerinin kilosunu 35 kuruşa sattıkları lahananın pazarda tanesinin 5-7 lirasından satılmasına isyan ediyor. Brokolinin ise fiyatından memnun olan çiftçi, soğuklardan dolayı zarar gören mahsullerine üzülüyor.

Yenişehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ay, “Lahana tarlada 30-35 kuruştan, brokoli ise 1,5-2 liradan satılıyor. Yenişehir ovasında 5 bin dönüm araziye lahana ekildi. 1 dönüm tarladan 7-8 ton lahana çıkıyor. Üreticiler en çok pazarla tarla arasındaki fiyattan şikayetçi. Tarlada kilosu 30-35 kuruş arasında satılan lahananın tanesi pazarda 5-7 lira. Arada büyük bir uçurum var. Burada parayı aracılar kazanıyor. Belediyelerin bu fiyat farkına bir çare bulması lazım. Bir lahana 6-9 kilo geliyor. Lahana genellikle turşularda ve yemek sanayiinde kullanılıyor. Brokolinin tarla fiyatı 1,5-2 lira. Brokoli fiyatlarından memnunuz. Yenişehir ovasında bin 500 dönüm brokoli ekildi. 1990 yılından itibaren Yenişehir’de brokoli yetiştiriliyor. Brokoli son yağan kar ve soğuktan az da olsa zarar gördü” dedi.

Burak Türker - Samet Doğru

