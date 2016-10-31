Diğer
Kategoriler

Lahana üreticisinin yüzü gülüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen ve ağırlıkları 10 ila 15 kilogram arasında değişen lahanalar büyük ilgi görüyor.

Lahana üreticisinin yüzü gülüyor

31 Ekim 2016 09:26

Zengin tarım arazileri ve kaliteli ürünleriyle de tanınan Ahlat'ta yetiştirilen lahanalar, tadı ve kalitesiyle oldukça beğenilirken, üreticisinin ise yüzünü güldürüyor. İlçeye bağlı Saka köyünde 30 dönümlük arazisinde yetiştirdiği lahanalardan oldukça güzel bir verim elde ettiğini ifade eden Adem Gültaç, "Lahanaların ağırlığı 10 ila 15 kilo arasında değişiyor. Turşu ve sarma yemeği yapmak isteyenler lezzetli olduğu için özel ilgi gösteriyor. İşletmiş olduğumuz Gültaç Manavında da lahanaları satışa sunuyoruz. Şu anda tanesini 5 TL'den satışa sunduğumuz dev lahanaların veriminden de gelirinden de memnunuz. Bu yıl lahanadan oldukça kaliteli ve güzel bir verim elde ettik. Günlük taze olarak tarladan getirdiğimiz büyük lahanalar oldukça revaçta. İlçemiz zengin tarım arazilerine sahip. Buna istinaden ilçemizde yetiştirilen ürünlerin yöreye has bir tadı oluyor. Yerli ürünlere her zaman talep oluyor. Hatta buradan alınan yerli ürünler şehir dışında yaşayan vatandaşlara yakınları tarafından torbalarla gönderiliyor" dedi. 

Serdar Adıyaman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!