Zengin tarım arazileri ve kaliteli ürünleriyle de tanınan Ahlat'ta yetiştirilen lahanalar, tadı ve kalitesiyle oldukça beğenilirken, üreticisinin ise yüzünü güldürüyor. İlçeye bağlı Saka köyünde 30 dönümlük arazisinde yetiştirdiği lahanalardan oldukça güzel bir verim elde ettiğini ifade eden Adem Gültaç, "Lahanaların ağırlığı 10 ila 15 kilo arasında değişiyor. Turşu ve sarma yemeği yapmak isteyenler lezzetli olduğu için özel ilgi gösteriyor. İşletmiş olduğumuz Gültaç Manavında da lahanaları satışa sunuyoruz. Şu anda tanesini 5 TL'den satışa sunduğumuz dev lahanaların veriminden de gelirinden de memnunuz. Bu yıl lahanadan oldukça kaliteli ve güzel bir verim elde ettik. Günlük taze olarak tarladan getirdiğimiz büyük lahanalar oldukça revaçta. İlçemiz zengin tarım arazilerine sahip. Buna istinaden ilçemizde yetiştirilen ürünlerin yöreye has bir tadı oluyor. Yerli ürünlere her zaman talep oluyor. Hatta buradan alınan yerli ürünler şehir dışında yaşayan vatandaşlara yakınları tarafından torbalarla gönderiliyor" dedi.

Serdar Adıyaman