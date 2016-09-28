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Lahitlerden altın çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınlarında, bir arazide bulunan 3 lahitten birisinin içinde altın takılar çıktı. Lahitlerden birisinin boş olduğu belirtilirken, son lahit yarın açılacak.

Lahitlerden altın çıktı

28 Eylül 2016 21:49

Kemer köyü yakınlarındaki bir arazide su borusundaki patlağı onarmak için kepçeyle yapılan kazı sırasında 3 lahit bulundu. Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekibinin başlattığı kurtarma kazısı ile tamamen gün yüzüne çıkarılan ve M.Ö. 400’üncü yıllara ait olduğu belirlenen lahitlerden ikisinin içi açıldı. İlk lahidin içinden bir avuç altın boncuk, yüzük, 3 adet mermi çekirdeği büyüklüğünde altın materyal, 2 adet broş, 1 altın alınlık ve sapsız bir ayna çıktı. Diğer lahitte ise değerli eşya bulunamadı. Kazı ekibi, üçüncü lahidi ise yarın açacak. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: lahit


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