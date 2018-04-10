Diğer
Kategoriler

Lale tarlasına yoğun ilgi

Karaman’da bir üretici tarafından oluşturulan lale tarlası, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Lale tarlasına yoğun ilgi
Muhteşem manzara! Fotoğraf çektirmeye gelenlerle dolup taşıyor - Foto Galeri

10 Nisan 2018 09:50

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan 50 dekarlık lale tarlası, doğa tutkunları ve fotoğraf çektirmeye gelenlerle adeta dolup taşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan lale tarlası, hafta içi de bir o kadar ilgi görüyor. Lale tarlasını görmeye gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluktan dolayı araçlarını park edecek yer bulamıyor.

Lale tarlasını görmeye çevre illerden gelenler de var

Rengarenk lale tarlasının güzelliğini aileleriyle birlikte görmeye sadece Karaman’dan değil çevre illerden de vatandaşlar geliyor. Eşiyle birlikte lale tarlasını görmek için Konya’dan geldiklerini söyleyen Hüseyin Bonker, “Eşimle birlikte bir değişiklik olsun diye buraya geldik. Daha önce burayı sosyal medyadan görmüştük. İyi ki gelmişiz, beklediğimizin üzerinde güzel bir yer gördük. Konya dediğimiz zaman biraz çöl gibi bir yer algılanıyor, fakat Konya Ovasında böyle rengarenk yerlerin olması bizim çok hoşumuza gitti” dedi.

Lale tarlasını gezen vatandaşların bazıları Osmanlı kültürünün yeniden Türkiye’ye geldiğini söylerken, bir diğeri de her yerin böyle olmasını istedi. Bir vatandaş da bu tür projelere devletin destek vermesi gerektiğini vurguladı. Rengarenk lalelerin arasında dolaşma fırsatı bulan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekti.  

Mehmet Dağlı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç