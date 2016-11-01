Edinilen bilgiye göre olay 28 Eylül'de Fatih Laleli'de yaşandı. Fatih'te yaşayan Moldova uyruklu Diana isimli kadın, yolda yürürken kapkaççıların hedefi oldu. Kadının arkasından sessizce yaklaşan iki kapkaççı, elindeki çantayı çalmaya çalıştı. Bu sırada çantayı vermemek için direnen kadın, yerde metrelerce sürükledi.

Dehşete düşüren kapkaç anı, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişi, kadının arkasından sessizce yanaşıyor. Şahıslardan biri, kadının çantasını alarak kaçmak istiyor. Çantasının vermemek için direnen Moldova uyruklu kadın, metrelerce yerde sürükleniyor. Dirense de çantasını ve yere düşen telefonunu kapkaççılara kaptıran kadın, gözyaşlarına boğuluyor.

Olayın ardından genç kadının şikayeti üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, her yerde iki kişiyi arıyor.