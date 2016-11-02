Laleli'de 28 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Moldova uyruklu Diana isimli kadın, yolda yürürken kapkaççıların hedefi olmuştu. Talihsiz kadın, çantasını çalmak isteyen iki kapkaççı tarafından metrelerce sürüklenmişti. Olayın ardından genç kadının şikayeti üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin C.B. (18) isimli erkek şahıs olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen C.B.'nin 31 ayrı suçtan kaydı olduğu ve Fatih'te meydana gelen başka bir kapkaç olayından tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı

Öte yandan, kapkaç anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, caddede tek başına yürüyen Diana isimli kadının yanına 2 kişi geliyor. Şahıslar kadının çantasını alarak kaçmaya çalışıyor. Çantasını bırakmayan kadın 2 kapkaççı tarafından metrelerce sürükleniyor.

