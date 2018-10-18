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Lamborghini sahibinden İBB işçilerine teşekkür

Lamborghini sahibinden İBB işçilerine teşekkür
Lamborghini sahibinden İBB işçilerine teşekkür

İstanbul Levent'te yolda kalan yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki lamborghininin sahibi Suat Karaoğlu, kendisine yardım eden İBB Trafik Müdürlüğünde görevli işçilere teşekkür etti.

Lamborghini sahibinden İBB işçilerine teşekkür - Tıkla İzle

İstanbul Levent'te yaklaşık bir milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobil bilinmeyen bir nedenden arızalanarak yol kalmıştı. Trafiğin yoğun olduğu saatte Lamborghini ile yolda kalan Suat Karaoğlu'nun yardımına İBB Trafik Müdürlüğünde görevli işçileri koşmuş ve araç ittirilerek kenara çekilmişti. Milyonluk aracın yolda kaldığı ve işçilerin ittirmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Lamborghinin sahibinden İBB ekiplerine teşekkür 

Yaşadığı o anları anlatan Lamborghinin sahibi Suat Karaoğlu, “Büyükdere Caddesi Maslak yönüne doğru seyir halindeydik. Zincirlikuyu Mezarlığı yönüne geldiğimizde aracın aniden istop ettiğini gördük. Sonra ne olduğunu anlayamadık. Çünkü beklenmedik bir durumdu. Sağ olsunlar İBB işçilerinden yardım istedik, geldiler ve ittirdik. İttirerek kenara aldık. Çekici çağırdık ve sanayiye götürdük. Aracın şanzımana gelen beyinde arıza olduğunu tespit ettiler. Orada görev yapan arkadaşlardı, yalnız olduğumuz için arkadaşlardan yardım istedik, eksik olmasınlar yardım ettiler, teşekkür ettik kendilerine sağ olsunlar” dedi. 

Metin Başar
 

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