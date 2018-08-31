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Lamine Diarra Elazığspor’a döndü

Transfer yasağını kaldıramayan Elazığspor, eski oyuncusu Lamine Diarra ile 1 yıllık yeni anlaşma sağladı.

Lamine Diarra Elazığspora döndü

31 Ağustos 2018 21:08

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer yasağını kaldıramadığı için yeni anlaştığı isimlerle sözleşme imzalayamadı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi’nin tamamlanmasına sayılı saatler kala bordo-beyazlı camia, geçen sezon Elazığspor forması giyen Senegalli oyuncu Lamine Diarra ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Elazığspor formasıyla 17 maça çıkan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 8 kez havalandırmıştı.

Hafta başında Elazığ’a gelerek yönetimle masaya oturan Senegalli oyuncu ile anlaşma sağlanamayınca Lamine Diarra Antalya’ya dönmüştü. 35 yaşındaki golcü ile transfer yasağı kaldırılamayınca bir kez daha görüşen Elazığspor yönetiminin, bu kez her konunda mutabakata vardığı öğrenildi.

Hüseyin Kabukçu
 

 

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