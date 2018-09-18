Laos'da tropikal fırtına: 55 ölü, 100 kişi kayıp

Laos'da 3 aydır etkili olan tropikal fırtınalar 55 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Vientiane belediye başkanı ülkede 100 kişinin de kayıp olduğunu aktardı. Yetkililer, temmuz ve eylül ayları arasında başkent Vientiane dahil 17 eyalette Son-tinh ve Bebinca tropikal fırtınalarının neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 bin fazla köy etkilendi

Bölgede 113 bin 507 ailenin yaşadığı 2 bin 409 köyün tropikal fırtınaların neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarından etkilendiği bildirildi. Kayıp olan 97 kişinin Laos'un Attapeu eyaletinde ve 3'ünün de Luang Prabang olduğu açıklanırken 3 bin 166 kişi bölgeden tahliye edildi.