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Lapseki'de ağlara 10'ar kiloluk levrekler takıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde derin sularda avlanan balıkçı teknesinin ağlarına her biri 10'ar kiloluk levrek sürüsü takıldı.

Lapsekide ağlara 10ar kiloluk levrekler takıldı

05 Kasım 2017 16:17

Lapseki limanına indirilen dev levrekler balıkçılara taksim edildi. Lapseki balık halinde ticaret yapan Acar Balıkçılık İstanbul'a göndermek için aldığı levrekleri tezgahlarda sergiledi. İşletmeci Nadir Acar, kafalı levreklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sürü halinde gırgır ağlarına takılmış. Tüm balıkçı arkadaşlara taksim edildi. Balıkların her biri 8 ila 10 kg arasında değişiyor. Açık arttırma usulü ile satış için İstanbul pazarına göndereceğiz" dedi. Vatandaşlar 10 kiloluk levrekleri ellerine alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Balık tezgahlarında sardalye 10 lira, uskumru 35 lira, istavrit 15 lira, mezgit 20 lira Karadeniz hamsi 15 liradan alıcı buldu. 

Mustafa Uçmaz

 

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