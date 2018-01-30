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Laptop çantasından tabanca çıktı

Adana polisinin yaptığı uygulamalarda laptop çantası da dahil olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Laptop çantasından tabanca çıktı

30 Ocak 2018 09:42

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ve yunus timleri vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Gece gündüz demeden şok uygulamalar yapan polis şüphelendiği araçları durdurarak arama yapıp silah ve uyuşturucu arıyor. Yapılan bu aramalarda Yunusoğlu, Tanrıverdi, Mehmet Akif Ersoy, Kuyumcular ve Barbaros Mahallesinde 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yunus timleri bir tabancayı da durdukları otomobildeki laptop çantasının içinde buldu. Uygulamalarda 6 kişi ise gözaltına alındı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: çanta, laptop

 

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