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Laptop hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Laptop hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Laptop hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Kayseri'de park halindeki bir otomobilden laptop çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki bir araçtan laptop hırsızlığı meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda kırmızı kapüşonlu ve eşofmanlı bir şahıs, park halindeki aracın yanından geçiyor. Bir süre sonra geri dönen şahıs arabaya yaslanarak sol arka kapıyı yavaşça açıyor ve laptopu aldıktan sonra koşarak kaçıyor.
Yetkililer, yaşanan laptop hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma başlatıldığını bildirdi.  

Alparslan Ötüken
 

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