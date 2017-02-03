Toleransı çok düşük ve nemsiz ciltlere sahip kişilere özel olarak hazırlanmış Toleriane serisi, deride meydana gelen kuruluk, çatlama, kızarıklık ve tahriş gibi reaksiyonların yatışmasına yardımcı olur. la roche posay ürünleri ultra nem seviyesi eşitleyici etkisi ile cilt bakım kremleri en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alır.

Toleriane serisi, içeriğinde barındırdığı doğal bileşenler sayesinde soğuk havalarda meydana gelen cilt sorunlarının giderilmesine yarar. Sizde birbirinden farklı etkiye sahip cilt bakım ürünlerini incelemek ve detaylı bilgi için dermokozmetika sitesini ziyaret edebilirsiniz.

La Roche pigment serisi ise anti-akne cilt bakım ürünüdür. Yüz, el, kol ve boyun bölgelerinde oluşan lekelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Deri problemleri içerisinde yer alan pigment bozukluğuna iyi gelen bir formüle sahiptir. Cilt tonunu eşitlemek adına geliştirilmiştir. Akneli bir cilt için etkili sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İz ve lekelerin hemen homojen bir görünüm almasını sağlar. Yağsız olan bu ürün cilt üzerinde mat bir yüzey oluşturur, aynı zamanda akne önleyici etkiye sahiptir. Akne gibi kusurları en iyi kısa sürede yok eder. Cilde doğal bir görüntü sağlar.

Akne ve akneye meyilli ciltler için kullanılan Effaclar serisi, yüz ve boyun bölgesinde kullanıma uygun ürünleri kapsar. İçeriğinde bulunan termal su ile cildi ferahlatır ve yoğun bir konfor sağlar.

La Roche Posay Effaclar serisinin gözdesi Duo Unifiant düzenli kullanımı sonrasında oluşan problemlerin gözle görünür etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Cildi temizledikten sonra kullanıma uygundur. Nemlendirme sağlarken tonu eşitler ve gözenekleri açar. Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak ve kampanyalarda haberdar olmak isterseniz dermokozmetika sitesine buradan tıklayabilirsiniz.

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