Diğer
Kategoriler

LaRoche Posay Toleriane Serisi

LaRochePosay, termal suyla cilt problemlerine karşı etkili bir bakım sunarak kullanıcıların uzun yıllar vazgeçilmez markalarından biri olmayı başarmıştır.

LaRoche Posay Toleriane Serisi

03 Şubat 2017 17:21

Toleransı çok düşük ve nemsiz ciltlere sahip kişilere özel olarak hazırlanmış Toleriane serisi,  deride meydana gelen kuruluk, çatlama, kızarıklık ve tahriş gibi reaksiyonların yatışmasına yardımcı olur. la roche posay ürünleri ultra nem seviyesi eşitleyici etkisi ile cilt bakım kremleri en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alır.

Toleriane serisi, içeriğinde barındırdığı doğal bileşenler sayesinde soğuk havalarda meydana gelen cilt sorunlarının giderilmesine yarar. Sizde birbirinden farklı etkiye sahip cilt bakım ürünlerini incelemek ve detaylı bilgi için dermokozmetika sitesini ziyaret edebilirsiniz.

La Roche pigment serisi ise anti-akne cilt bakım ürünüdür. Yüz, el, kol ve boyun bölgelerinde oluşan lekelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Deri problemleri içerisinde yer alan pigment bozukluğuna iyi gelen bir formüle sahiptir. Cilt tonunu eşitlemek adına geliştirilmiştir. Akneli bir cilt için etkili sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İz ve lekelerin hemen homojen bir görünüm almasını sağlar. Yağsız olan bu ürün cilt üzerinde mat bir yüzey oluşturur, aynı zamanda akne önleyici etkiye sahiptir. Akne gibi kusurları en iyi kısa sürede yok eder. Cilde doğal bir görüntü sağlar.

Akne ve akneye meyilli ciltler için kullanılan Effaclar serisi, yüz ve boyun bölgesinde kullanıma uygun ürünleri kapsar. İçeriğinde bulunan termal su ile cildi ferahlatır ve yoğun bir konfor sağlar.

La Roche Posay Effaclar serisinin gözdesi Duo Unifiant düzenli kullanımı sonrasında oluşan problemlerin gözle görünür etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Cildi temizledikten sonra kullanıma uygundur.  Nemlendirme sağlarken tonu eşitler ve gözenekleri açar. Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak ve kampanyalarda haberdar olmak isterseniz dermokozmetika sitesine buradan tıklayabilirsiniz.

İlandır.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!