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Larsson: 'Fenerbahçe maçı bizim için zor olacak'

Gaziantepspor’un başarılı sol kanat oyuncusu Daniel Larsson, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Fenerbahçe ligin en zor takımlarından biri. Bizim için zor bir maç olacak" dedi.


21 Eylül 2016 09:43

Gaziantepspor’un başarılı sol kanat oyuncusu Daniel Larsson, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi. Larsson, her geçen gün daha iyiye gittiklerini ve daha da iyi oynadıklarını belirtti.

“Futbolda önemli olan sonuçtur”
Larsson, "Medipol Başakşehir maçında çok iyi oynadık. Bir sürü şans ve gol pozisyonlarına da girdik. Eğer golü kalenizden uzak tutamıyorsanız yersiniz. Sonuç olarak futbolda önemli olan sonuçtur. Maalesef kaybettik. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, daha iyi çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bizim için zor bir maç olacak"
Daniel Larsson, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça ilişkin, "Fenerbahçe tabi ligin en zor takımlarından biri. Son maçta iyi bir performans gösterdiler ve kazandılar. İyi bir takım fakat biz de artık iyi oynamaya başladık. İyi bir performans gösteriyoruz. Eğer performansın üzerine birkaç tane gol de eklersek bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Yine de bizim için zor bir maç olacak" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Larsson, "Rakibimiz hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz. Bugün onlarla ilgili çalışma ve değerlendirme yapacağız. İnşallah orada onları yenip adımızı bir üst tura yazdırırız" şeklinde konuştu. 

Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç
 

Etiketler: fenerbahçe, larsson


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