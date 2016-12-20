Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un Ankara'da katıldığı bir sergide saldırıya uğramasıyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Gennadiyeviç Karlov'un Ankara’da uğradığı menfur terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sayın Karlov'un ailesine, yakınlarına, Rusya Halkına ve Rusya Federasyonu Devleti'ne başsağlığı dileklerimizi sunuyor, iki ülke arasındaki dostluğu ve yakın ilişkileri hedef alan bu menfur ve alçak saldırıyı yapanları, yaptıranları nefretle ve şiddetle kınıyoruz".

