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LASİAD'dan TL'ye destek

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizin yükselişine ilişkin "Yastık altındaki dövizinizi bozdurun” çağrısına destek vererek, Türk Lirasından başka para birimini kullanmayacaklarını açıkladı.


06 Aralık 2016 09:05

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altındaki dövizinizi bozdurun" çağrısına uyarak sadece Türk Lirası kullanacaklarını açıkladı. LASİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dünya Piyasalarında yaşanan dalgalanma sonucu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ciddi zarar görmekte ve değer kaybetmektedir. Hiçbir finansal krizimiz olmamasına rağmen, ABD, AB ve küresel aktörlerin ülkemize yönelik yaptıkları algı operasyonları, siyasi, ekonomik ve finansal operasyonlar neticesinde, paramızın değer kaybetmesine seyirci kalamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak; LASİAD olarak bundan böyle her türlü finansal işlemimizde Türk Lirasından başka para kullanmayacağız".
 

Etiketler: LASİAD


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