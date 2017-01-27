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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

27 Ocak 2017 12:18
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Tekirdağ İstanbul yolu Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. hakimiyetindeki 35 KY 355 plakalı otomobilin sağ arka lastiğinin patlaması sonucu önce şarampole yuvarlandı daha sonra ise yolun ortasında savruldu. Savrulmanın etkisiyle Sürücü B.Ö. ve araç içerisinde bulunan kardeşi N.Ö. yaralanırken kendileriyle beraber otomobilin içerisinde bulunan 77 yaşındaki anneleri Kadriye Öztürk ise hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, otomobilin takla atmasıyla birlikte orta refüje uçan anne Kadriye Öztürk, cenaze aracıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.
Yakınları sinir krizleri geçirdi
Kadriye Öztürk’ün cesedi cenaze aracına konulduğu sırada, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri ve polis ekipleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çivi bulundu
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından kaza geçiren otomobilde yapılan araştırmalarda, otomobilin sağ arka lastiğinde çivi olduğu tespit edildi. 


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