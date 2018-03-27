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Lastiği patlayan otomobil takla attı : 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı : 5 yaralı

27 Mart 2018 10:45

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-İnegazili Köy yolunda meydana geldi. Sungurlu’dan İnegazili Köyü istikametine seyir halinde olan Birol Kargın yönetimindeki 06 VNH 45 plakalı otomobil, sol ön tekerleğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına doğru takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Birol Kargın ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Kargın (58), Muhammed Veli Kargın(7), Atakan Kargın (5) ve Miraç Karıksız (5) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Miraç Karıksız’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Serkan Şansever

Etiketler: çorum, kaza

 

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