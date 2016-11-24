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Lastiğini değiştirirken canından oluyordu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobile halk otobüsünün çarpması sonucu, lastiği değiştiren sürücü yaralandı.

Lastiğini değiştirirken canından oluyordu

24 Kasım 2016 09:09

Kaza, gece saatlerinde Gülüç sahil bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emrah Yılmaz (28) 67 ZF 107 plakalı otomobilinin lastiğinin patlaması sonucu aracını yol kenarına park etti. Arkadaşı Savaş Akcan'dan yardım isteyen sürücü Yılmaz, lastiği değiştirdiği sırada Gürkan A.'nın kullandığı 67 M 8511 plakalı halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce park halinde bir otomobile daha sonra da Emrah Yılmaz'ın aracına çarptı. Kazada sürücü Emrah Yılmaz araç ile kaldırım arasında sıkıştı. Yaralı sürücü için haber verilen sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü özel bir hastaneye kaldırdı. Emrah Yılmaz'ın fenalık geçiren eşi Elif Yılmaz da (26) ikinci ambulans ile özel hastaneye kaldırıldı. Sürücünün arkadaşı Savaş Akcan, kazanın lastik değiştirdikleri sırada meydana geldiğini söyledi. Halk otobüsü şoförü Gürkan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazada büyük hasar gören otomobil ise çekici ile yedi emin garajına kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücü Emrah Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK 


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