Sabah saatlerinde Sokakağzı mevkiinden Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek için lastik bot ile denize açılan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Mali, Kongo, Sierra Leone, Eritre, Senegal ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu kaçak göçmenlere TCSG 91 ekiplerince operasyon yapıldı. Aynı bot ile Küçükkuyu açıklarına getirilen kaçaklar, sahil güvenlik kontrol botları ile sahil güvenlik karakolu rıhtımına taşındı. Burada kimlik kontrolü yapılan göçmenlere giysi ve gıda yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler daha sonra Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Sazlı mevkiinde yaptığı operasyonda da 62 Iraklı mülteci yakalandı

Bekir Erdinç