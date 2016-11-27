Canik ilçesindeki 19 Mayıs Stadyumu'nun yanında bulunan boş alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılan lastikler, stadyumda oynanan Samsunspor-Elazığspor maçının 42’inci dakikasında hissedildi. Maç oynandığı esnada stat içerisine yayılan lastik kokusundan oyuncular ve oyunu izlemeye gelen taraftarlar etkilendi. İlk yarının sonunda olay yerine giden İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz güvenlik güçlerinden yangın hakkında bilgi alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalıştılar.

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz

SAMSUN