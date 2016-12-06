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Lastikçilerde kış mesaisi

Kayseri'de, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta zorunlu hale gelmesinin ardından lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Lastikçilerde kış mesaisi

06 Aralık 2016 13:49

Kayseri'de kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale gelmesinin ardından yazlık lastiklerine kışa çevirmek isteyen şoförler, lastikçilerde kuyruklar oluşturdu. Kış lastiğinin zorunlu hale geldiğinden dolayı işlerinde de artış olduğunu kaydeden lastikçi Sami Karmaç, "Kış sezonu geldiği için işlerimiz yoğunluğu artmış bulunmaktadır. 1 Aralık'tan sonra bütün araçlara kış lastiği zorunlu hale geldi. Bu yüzden sürücülerimizi geç kalmadan lastiklerini değiştirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Karmaç, "Normal lastik 7 derecenin altına düştüğü zaman sertleşmeye başlar ve özelliğini kaybeder. Bundan dolayı bütün araçlar kışlık lastik takmak zorundadır. Lastik fiyatları 110 TL'den başlayıp araç markasına göre bin TL'ye kadar çıkıyor. Lastik değiştirme fiyatları da araca göre 50 TL'den başlar ve 100 TL'ye kadar çıkar" ifadelerini kullandı. 

Ali Göç


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