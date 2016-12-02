Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkındaki Yönetmeliğe göre kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmesine dünden başlayarak nisan ayına kadar izin verilmeyecek. Bu nedenle Van’daki lastik satışı ve değişimi yapan işletmeler yoğun mesai harcıyor.

“Lütfen araçlarınızın kış lastiklerini takın”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Şoförler ve Otomobiller Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, kış lastiği uygulamasının yerinde bir karar olduğunu ve hayati önem arz ettiğini söyledi. Tuğrul, “Kış lastiği uygulaması çok önem arz eden bir uygulamadır. Bu kararı çıkaranlara teşekkür ediyoruz. İnsanlar kendi can ve mal güvenliklerini ne yazık ki hiçe sayıyorlardı. Bu uygulama ile bunun önüne geçildi. Bilindiği gibi bu uygulama dün başladı. Bizlerin de takip ettiği kadarıyla sürücülerimiz yoğun bir şekilde lastiklerini değiştirmektedirler. Bizler bu anlamda gerekli çağrılarımızı daha önce de yapmıştık. Ama ben yine de sizlerin aracılığıyla tekrar sürücülerimize sesleniyorum; kış lastiği takmayan arkadaşlarımız lütfen araçlarına kış lastiklerini taksınlar” dedi.

“Bilgisayar ortamında lastikleri kontrol ederek değiştiriyoruz”

Lastik satışı ve değişimi yapan Yılmaz Buğdayoğulları Lastik Bayisi Hayrettin Kaçmaz ise, uygulamanın dünden başladığını hatırlatarak, “Yaklaşık olarak 40 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Kış lastiği uygulamasından dolayı dünden bu yana yoğun bir mesai harcıyoruz. Aynı zamanda trafik uygulamaları da başladığı için sürücülerimiz yoğun bir şekilde araçlarının lastiklerini değiştirmektedir. Bizler burada bilgisayar ortamında yaptığımız çalışmalarla lastikleri değiştiriyoruz. Fiyatlar konusunda da kimsenin korkusu olmasın, zaten işletmelerin çoğu bu süreçte kampanyalar yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar önceki yıllara göre daha yüksek”

Şehir için hat servisi işleten Ünal Kara da, fiyatların geçen yıllara göre daha yükseldiğini belirterek, “Fiyatlar önceki yıllara göre biraz yüksektir. Ama yine de uygundur. Biliyorsunuz dünden itibaren uygulamalar da başladı. Bizde ticari araç olduğumuzdan dolayı ceza yememek için lastiklerimizi değiştiriyoruz” diye konuştu.

Murat Dalgın