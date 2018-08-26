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Lastikleri yanan tır benzinliğe girdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken lastikleri tutuşan tır benzinliğe girdi.

Lastikleri yanan tır benzinliğe girdi

26 Ağustos 2018 21:16

Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan 58 AAD 213 plakalı tır, lastiklerinden alev almaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücüler kornalarla şoförü uyarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 2 kilometre lastikleri yanar vaziyette yol alan tır Osmancık girişinde sürücülerin çabalarıyla durdurularak yol kenarındaki benzinliğe girdi. Saman yüklü tırdaki yangının büyüyerek samanlara sıçramasına engel olmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangına söndürücü tüplerle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etmek üzereyken samanların ıslanmamasını isteyen tır sürücüsü itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesi ile samanlar ıslanmadan ve yangın büyümeden söndürüldü.

İsmail Kabakdere
 

 

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