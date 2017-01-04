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Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu böyle çaldılar

Şişli’de bir akaryakıt istasyonunda aracının lastiklerini şişiren bir vatandaşın aracın içerisinde bulunan cep telefonu saniyeler içerisinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu böyle çaldılar

04 Ocak 2017 11:07
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracının lastiklerini şişirmek için akaryakıt istasyonuna gelen Necmi Özdilek, aracını park ettikten sonra lastikleri şişirmeye koyuldu. Bu esnada ağaçların arkasında keşif yapan hırsız, Özdilek’in aracına yaklaşıp şoför koltuğunun kapısını açarak, direksiyon panelindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde alıp kaçtı. Hırsızın, ön plakası olmayan, arka ve tavan plakaları da okunmayan bir ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

“Telefonun peşinden koşarken arabayı da çalarlar diye korktum”
Cep telefonu saniyeler içerisinde çalınan Özdilek, o anları anlatarak, “Arabamın lastiklerini şişireyim dedim. Ben burada lastikleri şişirirken, oradan bir ticari taksiyle geliyor, şurada duruyor taksi. Taksiden iniyor, aracımın içerisinden benim cep telefonumu alıyor, taksiye atlayıp kaçıyor. Hiç ses duymadım. Arkadan bir servis aracının şoförü uyardı. Koştuk yakalamak için, ama telefonun peşinden koşarken arabayı da çalarlar diye korktum, o yüzden arabayı kilitleyip koştum, yetişemedim” dedi.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Öte yandan, saniyeler içerisinde gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Necmi Özdilek akaryakıt istasyonuna gelerek, aracını park ettikten sonra lastiklerini şişiriyor. Bu esnada istasyon ile Piyalepaşa Bulvarı’nı ayıran ağaçların arasından çıkan hırsız, şoför kapısını açarak aracın içerisindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde alıp kaçıyor. Ardından Özdilek’in, hırsızın peşinden koştuğu görülüyor.

HÜSEYİN COŞKUN-MURAT HOROZ 

Etiketler: araç hırsızlık, cep telefonu, Şişli


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