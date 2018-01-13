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Lastiksiz yola devam eden tır korkuttu

Sakarya D-650 karayolunda lastiksiz bir şekilde seyir halinde ilerlemekte olan tır görenleri hayrete düşürerek korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Lastiksiz yola devam eden tır korkuttu

13 Ocak 2018 12:09
Lastiksiz yola devam eden tır korkuttu - Tıkla İzle

Olay, Sakarya D-650 karayolu Pamukova-Adapazarı duble yolunda meydana geldi. Duble yolda trafikte seyir halinde olan ve dorse kısmında bulunan tekerlerden biri olmadan yoluna devam eden tır adeta kazaya davetiye çıkarttı. Sağ şeritte ilerlemekte olan tır, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. Tır'ın her an devrilecek gibi durması da trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açarken, tehlikeli yolculuğu ise aynı istikamete giden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Burak Can Tokyürek

 

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