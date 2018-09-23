Latin Amerika'da Türk isimleri patlaması

Latin Amerika'da Türk dizilerinin yayınlanmasının ardından Türk isimleri popüler oldu. Şili'de son 3 yılda yeni doğan toplam 12 bin 22 kız çocuğuna Sofya, 12 bin 212 erkek çocuğuna Augustin ismi verilirken, aynı dönemde 192 kız çocuğuna Fatmagül, 163 kız çocuğuna Elif ismi koyuldu. Yine aynı dönemde 203 erkek çocuğuna Onur, 102 erkek çocuğuna Selim ismi verildi.

Peru'da ise kız çocuklarına Fatmagül isminin konulmasında patlama yaşandı. Sadece 2017 yılı içinde ülkede 200'ün üzerinde kız çocuğuna Fatmagül isminin verildiği öğrenildi. Bu isimler arasında Türkçe olmasa da Binbir Gece isimli dizinin tercümesinde Şehrazat ismi “Sherazade” olarak çevrildiği için bu isim de Fatmagül kadar popüler oldu.

Şili ve Peru'nun dışında Kolombiya ve Venezuela'da Arap nüfus, Brezilya'da yaşayan Lübnan asıllı nüfus, Arjantin'de yaşayan Osmanlı torunları, aynı şekilde Meksika başta olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde de Türkçe isimlere rastlanmaya başlandı.

ABD'DE DURUM

ABD'nin özellikle Miami ve Los Angeles gibi İngilizce'nin ikinci, İspanyolca'nın ise birinci dil olduğu bölgelerde de nadiren de olsa Türkçe isimlere rastlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise özellikle Latin ülkelerinden ABD'ye göç edenlerin uydu üzerinden kendi ülkelerinin TV'lerini izlemeleri ve Türk dizileriyle tanışmaları.

Latinlerin çocuklarına Türk isimleri koymalarıyla ilgili olarak Concepcion Üniversitesi Dil Bilim Uzmanı ve Profesör Gaston Salamanca, “Bu bir başarı. Çünkü Türk dizileri geleneksel dizi formatına dönmüş durumda. Aslında diziler masal temaları üzerine kurulu. Ama izleyenlerine fakir olsanız bile zengin olabileceğiniz, hayal ettiğiniz hayatı yaşayabileceğinizi gösteriyor. Klasik son dönem dizilerinin aksine daha fazla insani. İnsanlar Türk dizilerindeki kahramanları kendilerine çok daha yakın görüyor” ifadelerini kullandı.

Catolica Üniversitesi İletişim Uzmanı Constanza Mujica ise, “Türk dizilerinde diyalog ayık ve özlü. Aktörler birbirlerine bakıyor ve her şeyi söylüyorlar. Kahramanlar duygusal ve derin bir seviyede bağlantılı. Duygu hissediliyor. Bu durum Latin insanını büyülüyor” dedi.

