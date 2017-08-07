Latovlevici 4 hafta yok

Gül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçta burnu kırılarak oyundan çıkmak zorunda kalan Latovlevici’nin Ankara’da özel bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Latovlevici’nin burnu, damağı ve çenesinde kırıklar olduğunu ifade eden Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Latovlevici, bizim için çok önemli bir oyuncu. Maalesef sakatlandı. En az 3-4 hafta oynayamayacak. 4 hafta sonra maskeyle oynamaya başlayacak. TSYD kupasını kazanmak bize gurur verdi ancak oyuncumuzun sakatlığı bizleri üzdü.”