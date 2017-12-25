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Lavrov: 'ABD-Rus ilişkileri 'Demir Perde' dönemine gitmez'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD ve Rus ilişkilerinin 'Demir Perde' dönemine geri dönmeyeceğini söyledi.

Lavrov: ABD-Rus ilişkileri Demir Perde dönemine gitmez

25 Aralık 2017 11:20

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, "Demir Perde teriminin şu anki Rusya-ABD ilişkilerine uygulanabileceğini düşünmüyorum" dedi. Lavrov, yaptırımlar, ABD'deki Rus diplomatik yerleşkelerin ele geçirilmesi, FBI tarafından Rus diplomatlara uygulanan baskı ve Washington tarafından Rus basınına karşı yapılan kampanyaya ilişkin yasanın kabulü gibi ikili ilişkilerdeki ve ABD tarafından gerçekleştirilen ve Rusya karşıtı birtakım eylemlerin ortaya çıkardığı sorunlara işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Bunlar, anti-Rusya eylemleri listesinin sadece bir parçası" dedi. 

Etiketler: ABD-Rus ilişkileri, Sergei Lavrov

 

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