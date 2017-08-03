Lavrov, ABD’li mevkidaşıyla bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, 6-8 Ağustos’ta Manila’da gerçekleştirilecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesel güvenlik zirvesi kapsamında bir araya gelme kararı aldıkları belirtildi. Açıklamada, iki diplomatın görüşmesinin gündeminde, Moskova ile Washington arasındaki mevcut ilişkilerin yer alacağı bildirildi.

Öte yandan, Rus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki diplomatın telefon görüşmesinde Kuzey Kore konusunda değerlendirmelerde bulundukları belirtildi.