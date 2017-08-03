Diğer
Kategoriler

Lavrov, ABD’li mevkidaşıyla bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, önümüzdeki hafta Filipinler’deki bir toplantıda bir araya gelecek.

Lavrov, ABDli mevkidaşıyla bir araya gelecek

03 Ağustos 2017 21:59

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, 6-8 Ağustos’ta Manila’da gerçekleştirilecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesel güvenlik zirvesi kapsamında bir araya gelme kararı aldıkları belirtildi. Açıklamada, iki diplomatın görüşmesinin gündeminde, Moskova ile Washington arasındaki mevcut ilişkilerin yer alacağı bildirildi.

Öte yandan, Rus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki diplomatın telefon görüşmesinde Kuzey Kore konusunda değerlendirmelerde bulundukları belirtildi.

Etiketler: ABD, Lavrov


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!