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Lavrov: ABD'yi Astana'ya davet ettik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un Astana’da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Lavrov: ABDyi Astanaya davet ettik

13 Şubat 2017 10:47

Rus televizyon kanalı NTV’ye konuşan Lavrov, “ABD, Suriye heyetini oluşturduğunda, önümüzdeki temaslara katılması için tarafımızdan davet edildi“ dedi.

İran’ın Suriye barış sürecinde oynadığı rolden de söz eden Lavrov, bu ülkenin DEAŞ’a karşı mücadele eden koalisyondan çıkarılmasının pragmatik olmayacağını vurguladı.

Rus Bakan, “Washington ile İran’ın arası daha da bozulmuş görünüyor. Ancak Moskova, mantıkla yola çıkılmasını savunuyor” dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran’ı “terörün ana sponsoru” olarak değerlendirmişti. 

Etiketler: ABD, astana, Lavrov


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