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Lavrov: 'Askeri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına göre hareket ediyoruz'

Lavrov: 'Askeri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına göre hareket ediyoruz'
Lavrov: 'Askeri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına göre hareket ediyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “İdlib’deki askeri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına göre hareket ediyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Alman mevkidaşı Heiko Maas ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Lavrov yaptığı açıklamada batılı ülkelerin Rusya tarafından Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen askeri harekatlara karşı yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. Eleştirileri reddeden Lavrov, “Askeri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına göre hareket ediyoruz” dedi.
Alman mevkidaşı Maas ile de konu üzerine görüştüklerini belirten Lavrov, “Tekrar söylüyorum, herhangi bir durumu tartışmaya hazırız, fakat bunu özel ve ayrıntılı bir şekilde yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehriyar İmanbeyli
 

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