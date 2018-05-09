Lavrov: 'İran’la yapılan nükleer anlaşmasına sadık kalacağız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Tramp'ın, ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı hakkında konuşarak Rusya'nın anlaşmayı bozmayacağını söyledi. Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, “Rusya, İran Nükleer Programı için Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na bağlı kalacak" ifadesini kullandı.

İran'ın Nükleer Programı için Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Temmuz 2015'te, İran ile Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve ABD arasında imzalandı. Anlaşma, 20 Temmuz'da BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı. Anlaşma uyarınca, İran nükleer silah yapmasını reddetmesi karşılığında İran’a karşı olan yaptırımlar yavaş yavaş ortadan kaldırılacaktı.

Şehriyar İmanbeyli