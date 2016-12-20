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Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen Suriye toplantısı öncesinde İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

20 Aralık 2016 15:32

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilmesi planlanan Suriye toplantısı öncesinde İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Lavrov, görüşmede Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastı düzenleyenlerin uluslararası terörizmle mücadeleyi baltalamayı başaramayacaklarını söyledi. Lavrov, “Bu terör eylemini gerçekleştirenlerin amacı terörle mücadeleyi ya da görüşmemizi baltalamaksa bunda başarılı olamadılar ve olamayacaklar. Bu barbarca cinayetin, terörizmle mücadelenin tavizsiz ve amansız olması gerektiğini hatırlattığını hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rus mevkidaşına başsağlığı dileklerini ileten Zarif ise “Terör bugün sınırını aştı. Bu, terörle mücadelede işbirliği yapılması gerektiğini gözler önüne seriyor” dedi. Terörle mücadele konusunda Rusya’nın yanında olduklarını kaydeden Zarif, “Bugün gerçekleştirilen üçlü toplantı, Suriye sorunun çözülmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün Suriye krizinin çözümünde siyasi çözüm için mükemmel koşullar bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Zarif ve Lavrov görüşme öncesinde, uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un anısına büyükelçinin fotoğrafının bulunduğu masaya çiçek bıraktı. 

Etiketler: Lavrov


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