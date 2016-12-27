Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilmesi öngörülen görüşmelerin öncesinde Suriye hükümeti ve muhaliflerin görüştüğünü ifade etti. Görüşmelerin nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi vermeyen Rus Bakan, görüşmelerin hangi muhalif gruplarla gerçekleştirildiğine dair de açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye’deki durumun görüşüldüğünü bildirmişti.