Lavrov: Suriye konusunda günlük temasları sürdürmek önemli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada ABD küresel füze savunma sisteminde Avrupa kısmının oluşturulmasının stratejik istikrara ciddi bir engel olduğunu söyledi. Lavrov, bu durumun silah güç dengesini değiştirilebileceğini kaydetti.

Öte yandan Sergey Lavrov, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere ülkeye gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Cubeyr ile görüştü. Görüşmede Suriye konusuna değinen Lavrov, “Suriye konusunda kritik nokta geçiyor ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla temasları sürdürmek çok önemli. Suriye uzlaşısının gerçekleşmesi için günlük temasları sürdürmek son derecede önemli” dedi.



Tatiyana Şuvalova

