İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lavrov: 'Suriye, tüm kimyasal silahlarını yok etti'

Lavrov: 'Suriye, tüm kimyasal silahlarını yok etti'
Lavrov: 'Suriye, tüm kimyasal silahlarını yok etti'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin tüm kimyasal silahlarını yok ettiğini savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye hükümeti, 2013 yılında Rusya-ABD arasında yapılan anlaşma uyarınca, tüm kimyasal silahlarını imha etti. Öte yandan teröristler kimyasal silahları nasıl sentezleye bileceklerini öğrendi. Onlar bunun için bir laboratuar kurdu. ABD'de dahil olmakla tüm ülkelerin istihbarat servisleri uzun süredir teröristlere uyarıda bulunuyor" şeklinde konuştu. 

Suriye'ye yeni saldırılara karşı batıya uyarı 

Lavrov, Rusya'nın, Suriye'ye girmek için yeni bahaneler üreten batılı ülkeleri uyardığını belirterek, "Kimyasal silahsızlanma konusunda endişe verici bir durum ortaya çıktı. Her şeyden önce, Suriye makamlarına karşı gittikçe artan yeni ve beklenmedik suçlamalar oluyor. Bu sebeple farklı bir bahane ortaya atarak Suriye topraklarına yeni bir saldırı düzenlemeyi planlayan ülkeleri uyarıyoruz” dedi.

“İngiltere'nin Skripal davasında sakladıkları olabilir” 

İngiltere ile Rusya arasında devam eden Skripal krizine de değinen Lavrov, Londra'nın eski Rus albayı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesi meselesinde Moskova ile işbirliği yapmayı reddetmesi halinde, İngiltere'nin konu üzerine sakladığı şeylerin olabileceğini düşüneceklerini belirtti. Lavrov, Batılı meslektaşların kimyasal silah meselelerinde yapılan mutabakatları büyük ölçüde ihlal ettiklerini söyledi.  

Şehriyar İmanbeyli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.