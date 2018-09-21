Lavrov: 'Türkiye ve Rusya İdlib konusunda anlaştı'

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriyeli muhaliflerin Soçi Anlaşmasını fırsat bilerek Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacağı görüşüne katılmadığını kaydetti ve Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki terörizm tehdidini yok etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de oluşturduğu askersiz bölgenin geçici olduğunu vurgulayan Lavrov, Rus ve Türk ordusunun İdlib'deki askersiz bölgenin değişkenleri konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tahran'da yaptığı çağrıyı hatırlatarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı en büyük tehdidin, Fırat Nehri'nin doğusunu kontrol eden ABD'nin olduğuna dikkat çekti.