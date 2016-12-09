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Lavrov: 'Türklerle işbirliği Amerikalılarla olandan daha verimli olur'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, “Türklerle işbirliği Amerikalılarla olandan daha verimli olur” dedi.

Lavrov: Türklerle işbirliği Amerikalılarla olandan daha verimli olur

09 Aralık 2016 16:54

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Almanya’nın Hamburg kentinde basın toplantısı düzenledi. Suriye’deki durumun yatıştırılması kapsamında Türkiye ile işbirliğinin verimli olacağını kaydeden Lavrov, “Ortak anlayışa ulaşmaya çalışıyoruz. Belki de bu işbirliği kanalı daha Amerikalılarla olan kanala göre verimli olur” dedi. Rus bakan, ABD’nin Halep’in doğusundaki grupları etkileyip etkilemeyeceği konusunda şüphelerinin bulunduğunu kaydederek, “Bölgedeki mevcut ülkeler, grupları etkiliyor. Bunu biliyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle çalışıyoruz” ifadesini kullandı. 


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