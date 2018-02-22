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Lavrov: 'Ukrayna ve Balkanlar'daki Ortodoks kiliseleri siyasete karışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ve Balkanlar'daki Ortodoks kiliselerinin siyasete karıştığını söyledi.

Lavrov: Ukrayna ve Balkanlardaki Ortodoks kiliseleri siyasete karışıyor

22 Şubat 2018 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ziyareti sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç ve Bosna Sırp Cumhuriyeti Entitesi Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'le birlikte başkent Belgrat’taki Aziz Sava Kilisesi’nin ana kubbe mozaik dekorasyonunun sunumuna için gerçekleştirilen törene katıldı. Lavrov törende yaptığı konuşmada, Rusya ve Sırp Ortodoks kiliselerinin Ukrayna, Karadağ ve Makedonya'da siyasi oyunlarda bulunmaya çalıştığını söyledi. Lavrov, "Ukrayna ve Balkanlar'daki Rus ve Sırp Ortodoks kiliseleri siyasete karışıyor. Hepimiz, kiliselerin politik oyunlara nasıl katıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Ortodoks inancımız, kilisemizin ve vatandaşlarımızın yaptıklarıyla ilgili bize güven verdiği için her zaman farklıydı" dedi. Rus bakan Ortodoks kiliselerinin bu durumdan kurtulabileceğine inandığını da söyledi. Lavrov, "İnanıyorum ki, Ortodoks kiliselerimiz böyle bir zamanda, bu gibi durumların üstesinden gelecektir" diye konuştu. 

 

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