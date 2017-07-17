Lavrov’dan ABD’ye: “Güpegündüz soygun”

Beyaz Saray’dan bir yetkilinin “ABD, el koyduğu Rus diplomatik mülklerini, karşılığında bir şeyler almadan iade etme niyetinde değil” açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan açıklama geldi.

Rus Bakan, ABD’nin New York ve Maryland’da el konan Rus diplomatik mülklerin iadesi için ön koşul koymasının “güpegündüz soygun” olduğunu ifade etti. Lavrov, Rusya’nın vereceği yanıtın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ile ABD Dışişleri Müsteşarı Thomas Shannon’un gerçekleştireceği görüşmeye bağlı olduğunu belirtti.

ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde iki Rus’a ait diplomatik mülklere el koymuş, 35 Rus diplomatı da ajanslık suçlaması ile sınır dışı etmişti.